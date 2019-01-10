Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
RT на русскомвчера в 06:30
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Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.
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Лукашенко поручил организовать поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии
Коммерсантъвчера в 06:47
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