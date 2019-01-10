Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

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Энергетика Энергетика Нефтяные котировки с начала года подорожали на 16% В начале декабря 23 страны, входящие в соглашение ОПЕК +, договорились с января этого года сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн б / с. На долю России придется 228 тыс б / с. Между тем большинство стран – производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне $ 50 – 60 за баррель, российский бюджет сверстан, исходя из цены в $40 за баррель.

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

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Экономика Экономика Чайка предложил поднять зарплату прокурорам Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.

Экономика Экономика Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10% Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей стоимости, подешевев до $3,671 тыс.

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Экономика Экономика Еврокомиссия заподозрила Nike в нарушении налоговых правил Европейская комиссия начала расследование в отношении Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения нидерландских властей предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами.

Экономика Экономика ОАО РЖД отключается от Григория Березкина ОАО РЖД в 2019 году рассчитывает получить статус участника оптового энергорынка и в результате как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии «Русэнергосбыта» (РЭС, 50,5% у ЕСН Григория Березкина, входящего в совет директоров монополии, 49,5% у итальянской Enel).