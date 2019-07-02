Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и РоссиейИзвестия вчера в 17:43

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает агентство «БелТА».
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Александр Григорьевич Лукашенко
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