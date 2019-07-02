Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и РоссиейИзвестия 17:43
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает агентство «БелТА».
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с чего всё началось
По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Минск должен самостоятельно решать вопросы, связанные с суверенитетом страны, не рассчитывая ни на помощь Москвы, ни НАТО.Московский Комсомолец18:34
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Энергетика
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Армия и оружие
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В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
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Бразилия обыгрывает Аргентину (1:0) и ведет в счете вполне заслуженно: пентакампеоны были гораздо активнее, креативнее и напористее в эти 45 минут.
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