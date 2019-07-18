Политика

Лукашенко предложил Путину уладить все вопросыГазета.Ru 10:04

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе России Владимиру Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Лукашенко предложил Путину снять все вопросы интеграции до 8 декабря

Коммерсантъ09:03

Лукашенко предложил Путину уладить все вопросы

Газета.Ru10:04

Путин ответил на предложение Лукашенко

Lenta.ru08:17

Лукашенко предложил Путину подготовить программу интеграции к концу года

Фонтанка.Ру07:53

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

RT на русском07:46

«Снять спорные вопросы»: Путин и Лукашенко обсудили интеграцию

РИА Новости09:44

Путин на встрече с Лукашенко рассчитывает выработать приемлемые пути дальнейшей интеграции

ТАСС08:02
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия

Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме

Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

На Украине допустили прекращение огня в Донбассе навсегда

Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля.
Обновлено в 07:20
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Apple тоже хочет попробовать использовать в смартфонах камеры ToF

Обновлено в 08:36
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Обновлено в 06:31
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Обновлено в 07:53
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Здоровье

В создание медицинского центра в Валдае вложат 2 млрд рублей

На создание многопрофильного медицинского центра в Валдае Новгородской области федеральный бюджет выделит около 2 млрд рублей.
Обновлено в 08:32
Политика

Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Политика

Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко началась в Петербурге.
Обновлено в 07:13
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика

Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов

Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
Финансы

В НБУ рассчитывают получить транш МВФ в конце 2019 года

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что украинский регулятор ожидает получения по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) $2 млрд в конце 2019 года.
Обновлено в 08:38
Общество

Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров

США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Арестован экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской области

Бывший министр строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский решением суда арестован на два месяца.
Обновлено в 09:52
Политика

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Технологии

Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект

Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.
Обновлено в 09:24
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Путешествия

Туристам пришли первые штрафы за неуплату курортного сбора

Обновлено в 09:17
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