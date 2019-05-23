Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефтиRT на русском 04:48
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone
Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды
Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
«Ноутбук хаоса» с набором вирусов оценили в 1 млн 130 тысяч долларов
В скором времени пройдет необычный аукцион, а его главным лотом станет так называемый «ноутбук хаоса».
Обновлено вчера в 12:27
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Футбол
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы
Обновлено в 08:10
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
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Здоровье
Названы продукты, портящие зрение
Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Религия
Еще один подарок к 300-летию: мусульмане потребовали построить соборную мечеть в Екатеринбурге
Обновлено в 09:17
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Авто
Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Экономика
Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
Обновлено в 06:34
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Кино
Подсчитано точное число смертей в сериале «Игра престолов»
Обновлено в 05:08
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15