Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефтиRT на русском 04:48

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
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Дмитрий Песков
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33

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