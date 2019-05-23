Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефтиRT на русском 04:48

Уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Авто Kia показала салон нового компактного кроссовера Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.

Происшествия В тоннеле московского метро застряли три поезда Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.

Музыка Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Армия и оружие Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.

Происшествия Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Авто Завод в КЧР намерен собирать автомобили марки Ravon Глава республики Рашид Темрезов раскрыл планы предприятия в докладе-послании об итогах работы в 2018 году Автозавод "ДерВейс", принадлежащий брату экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева, будет выпускать автомобили марки Ravon, сообщил в докладе-послании об итогах работы в 2018 году глава республики Рашид Темрезов.

Общество Почти половина россиян выступила за равные права для геев Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.

Религия Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.

Экономика Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Наука Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Здоровье Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".

Политика Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.