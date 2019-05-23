Экономика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефтиRT на русском 04:48

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
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Александр Лукашенко
Уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить.
— Александр ЛукашенкоТАСС 04:20

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