Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефтиRT на русском 04:48
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
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Уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить.
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Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
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