с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет. На встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин он подчеркнул, что Белоруссия «к этому готова».

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Культура Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Экономика Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Происшествия В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.

Происшествия В Алуште закрыли детский лагерь «Берег» из-за санитарных нарушений В территориальном отделе по городу Алуште Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю РИА Новости Крым рассказали о выявленных нарушениях на пищеблоке лагеря «Берег».

Шоу-бизнес Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.

Политика В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Происшествия Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.

Технологии На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Авто Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Армия и оружие В ДНР связали закрытие Киевом КПП в Донбассе с подготовкой провокации Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе может быть связано с подготовкой украинскими силовиками провокации с использованием взрывчатых веществ, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Политика Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.

Футбол ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.