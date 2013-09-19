Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалогКоммерсантъ 05:22
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет. На встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин он подчеркнул, что Белоруссия «к этому готова».
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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Представлен самый мощный смартфон в мире
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Футбол
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
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Происшествия
В Алуште закрыли детский лагерь «Берег» из-за санитарных нарушений
В территориальном отделе по городу Алуште Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю РИА Новости Крым рассказали о выявленных нарушениях на пищеблоке лагеря «Берег».
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы
Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.
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Общество
Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Политика
В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину
В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Авто
Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI
Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
Трое украинских силовиков утонули во время учений в Львовской области.
Обновлено в 08:41
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В ДНР связали закрытие Киевом КПП в Донбассе с подготовкой провокации
Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе может быть связано с подготовкой украинскими силовиками провокации с использованием взрывчатых веществ, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:10
Политика
Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду
Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
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Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
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Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
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Футбол
«Урал» заключил контракт с Кухарчиком
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ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно
По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.
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Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Двое альпинистов из Петербурга погибли в горах Кабардино-Балкарии
Два человека сорвались и, по предварительным данным, погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в воскресенье.
Обновлено вчера в 10:53