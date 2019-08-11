с чего всё началось

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Авто Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.

Общество СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Происшествия Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.

Общество Синоптики назвали причину паводков в Сибири и дождей в Приморье Перегрев территории Китая этим летом стал причиной паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье, сообщает Примгидромет.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.

Гаджеты В Apple запланировали 10 сентября провести презентацию новых iPhone В прошлом году компания объявила о выпуске Apple Watch Series 4, а также об обновлении программного обеспечения для HomePod вместе со своими новыми iPhone.

Экономика Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО «Россети» получили новые возможности для полной зачистки рынка от частных региональных электросетей, на что до сих пор у госмонополии не хватало средств.

Авто Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.

Здоровье Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.

Армия и оружие Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.

Кино Меган Маркл может вернуться в кино Герцогиня Сассекская Меган Маркл может в скором времени вернуться в кино.

Шоу-бизнес Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.

Шоу-бизнес Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.

Шоу-бизнес Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.

Армия и оружие Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр» Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».