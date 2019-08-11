Политика
РИА НовостиБолтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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с чего всё началось
На переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко не было принято конкретных решений, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает агентство «БелТА».РБКвчера в 12:52
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Александр Лукашенко «по-дружески» обсудил с Джоном Болтоном накопившиеся проблемы
Коммерсантъвчера в 14:07
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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