Экономика
Лукашенко потребовал «не ходить с протянутой рукой» ради нефтиPravda.Ru вчера в 04:48
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны как можно быстрее закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы "не ходить по миру с протянутой рукой", а получить прибыль от нефтепереработки.
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