Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с РоссиейКоммерсантъ 08:53
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас. Такое поручение он дал по итогам переговоров 18 июля с президентом России Владимиром Путиным.
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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ
Российская газета09:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
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