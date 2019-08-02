с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас. Такое поручение он дал по итогам переговоров 18 июля с президентом России Владимиром Путиным.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.

Шоу-бизнес Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Политика В российском посольстве прокомментировали новые санкции США Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Политика Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Политика Путин упростил получение права на временное проживание в России Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансы Рубль подешевел из-за новых санкций США Курс российского рубля начал снижаться на фоне анонса новых санкций США из-за "дела Скрипаля".

Шоу-бизнес Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Экономика Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в борьбе с пожарами в Сибири Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и предложил помощь американцев в тушении лесных пожаров в Сибири.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».

Армия и оружие Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Происшествия Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.

Экономика Региональные бюджеты будут сбалансированы Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений.

Игры Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.