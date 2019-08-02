Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с РоссиейКоммерсантъ 08:53

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас. Такое поручение он дал по итогам переговоров 18 июля с президентом России Владимиром Путиным.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает
 БелТА.
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