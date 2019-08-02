Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с РоссиейiReactor вчера в 08:03
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.РБКвчера в 13:55
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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ
Российская газетавчера в 09:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
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Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
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В Санкт-Петербурге состоялся грандиозный концерт группы Rammstein.
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Армия и оружие
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Обновлено в 02:53
Происшествия
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Обновлено вчера в 12:44
Политика
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Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
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Политика
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Обновлено вчера в 23:39
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
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Общество
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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Общество
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В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
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Общество
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Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
Армия и оружие
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Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 20:03