с чего всё началось

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Армия и оружие КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского госсовета Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кино Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов» На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.

Футбол «Сампдория» передумала покупать Ригони у «Зенита» Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдет в итальянскую «Сампдорию» в летнее трансферное окно.

Политика В США сообщили детали новых антироссийских санкций Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.

Шоу-бизнес Елизавета II подобрала Меган Маркл наставницу Королева Великобритании Елизавета II нашла герцогине Сассекской Меган Маркл «неофициальную наставницу» в лице графини Софи Уэссекской — супруги третьего сына Её Величества принца Эдварда.

Происшествия WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.

Политика Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.

Политика Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Политика Стала известна зарплата Зеленского Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Футбол «Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны» Малком — в «Зените»! 💙🔝 Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника.

Политика Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Армия и оружие Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Гаджеты Huawei отчиталась о рекордной выручке в России Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Общество Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.