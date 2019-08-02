Политика

Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с РоссиейiReactor вчера в 08:03

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает
 БелТА.
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