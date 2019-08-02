Политика

Лукашенко поручил ускорить интеграцию с РоссиейРБК 13:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает
 БелТА.
РБК13:55

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Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

РБК13:55

Лукашенко распорядился ускорить интеграцию с Россией

Телеканал 360°09:30

Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Коммерсантъ08:53

Интеграция с Россией и отношения с ЕС: Лукашенко дал ряд поручений

Вести.Ru09:00

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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ

Российская газета09:20

Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией

РИА Новости08:16
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн

Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией

КП - Беларусь09:09
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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