Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с РоссиейРБК 13:55
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.
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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ
Российская газета09:20
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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Автоспорт
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Обновлено в 14:09
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