с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.

Армия и оружие Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.

Футбол Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Политика В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал главную тему встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в США.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Здоровье Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.

Политика Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала Ранее глава Незалежной разместил фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана.

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.

Авто Renault Duster получил новый двигатель Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.

Происшествия В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наука Археологи обнаружили на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды» Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египет), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".

Космос Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку» Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.

Общество Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.

Автоспорт Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.

Здоровье На диспансеризацию доставили 630 пожилых жителей Волгоградской области Как сообщает «Волгоградская правда.ру», 36 автомобилей класса «универсал» с уютом и комфортом доставили на диспансеризацию уже более 630 земляков из разных муниципальных районов региона.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Армия и оружие Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».