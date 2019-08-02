с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Происшествия В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований В законе отмечается, что в ходатайстве о продлении ареста должны указываться сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового продления срока содержания под стражей.

Происшествия Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".

Финансы Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Происшествия Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Политика Трамп заявил о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Экономика Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.

Шоу-бизнес У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась вторая дочка О появлении наследницы экс-участник реалити-шоу сообщил спустя месяц. Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Экономика Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.

Наука Названа главная основная причина развития рака Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.