Политика

Лукашенко поручил ускорить интеграцию с РоссиейРБК 13:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает
 БелТА.
РБК13:55

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