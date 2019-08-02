Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с РоссиейРБК 13:55
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.
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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ
Российская газета09:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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