Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с РоссиейiReactor 08:03
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ
Российская газета09:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
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