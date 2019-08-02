Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с РоссиейiReactor 08:03
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Обновлено в 15:06
Происшествия
Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака
Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.
Обновлено в 16:16
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Футбол
Томас Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную сумму
В пятницу московский "Спартак" на своем стадионе провел презентацию новичков клуба.
Обновлено в 14:50
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
Обновлено в 15:08
Футбол
Руководство «Зенита» на концерте Rammstein обсуждало новый трансфер
На вопрос корреспондента «Спорт день за днем», являются ли они поклонниками творчества Rammstein, Илюхина и Медведев с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».
Обновлено в 17:42
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено в 10:27
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 млн тонн
Экспорт нефти из России в июле 2019 года составил 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
Обновлено в 05:46
Общество
Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:23
Футбол
РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»
На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
Обновлено в 09:29
Экономика
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%
Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено в 15:58
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено в 15:28