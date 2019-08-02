с чего всё началось

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Происшествия Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.

Политика Объяснена невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Общество Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Политика Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.

Футбол Руководство «Зенита» на концерте Rammstein обсуждало новый трансфер На вопрос корреспондента «Спорт день за днем», являются ли они поклонниками творчества Rammstein, Илюхина и Медведев с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».

Политика В США объяснили введение новых санкций против России Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Музыка Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Энергетика Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 млн тонн Экспорт нефти из России в июле 2019 года составил 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Общество Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака» На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.

Экономика Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Транспорт «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».