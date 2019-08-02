с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по углублению интеграции, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "БелТА".

Интеграция России и Белоруссии: Лукашенко дал важное поручение

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