Политика

Интеграция России и Белоруссии: Лукашенко дал важное поручениеРоссийский Диалог вчера в 14:45

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по углублению интеграции, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "БелТА".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает
 БелТА.
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