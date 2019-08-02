Политика
Интеграция России и Белоруссии: Лукашенко дал важное поручениеРоссийский Диалог вчера в 14:45
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по углублению интеграции, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "БелТА".
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.РБКвчера в 13:55
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Лукашенко поручил ускорить согласование программы по углублению интеграции с РФ
Российская газетавчера в 09:20
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