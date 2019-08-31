Экономика
РБКЛукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район республики.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
RT на русском 02:37
Политика
СБУ: Обмен заключенными между Украиной и РФ в пятницу не состоится
Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила о продолжении переговорного процесса по обмену заключенными между Киевом и Москвой.
ТК Звезда вчера в 04:43
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru 10:46
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
RT на русском 09:32
Автоспорт
Гран При Бельгии: Свободные заезды в субботу
F1news.ru 07:02
Игры
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру вчера в 14:28
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Экономика
Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года.
Российская газета 05:54
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Единоборства
Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC
Сегодня, 31 августа, состоялся очередной турнир UFC, где главным поединком вечера стал бой с участием Джессики Андраде.
Советский спорт 10:37
Армия и оружие
Видео: Что можно увидеть в выходные на МАКС-2019
Все желающие могут подробно рассмотреть истребитель пятого поколения Су-57: он также представлен в статической экспозиции.
Российская газета 05:00
Экономика
Как Goldman Sachs изменил процесс найма сотрудников
Изо дня в день сотрудники Goldman Sachs помогают клиентам находить решения сложных проблем.
Ведомости 04:38
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Экономика
В Эфиопии отменены таможенные льготы на ряд импортных товаров
В соответствии с пересмотренными таможенными тарифами, представленными Министерством финансов Эфиопии, промышленное сырье, импортируемое в страну по заниженным закупочным ценам, перестанет попадать под действие особых налоговых преференций уже начиная с ноября 2019 года.
REGNUM 06:38
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Футбол
Александр Точилин: «Нужна победа, поменяли схему игры»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Рубина» объяснил смену тактики команды.
Спорт-Экспресс 06:55
Футбол
«Оренбург» добыл первую победу в сезоне в матче с «Уфой»
"Оренбург" переиграл "Уфу" в матче 8-го тура РПЛ.
Soccer.ru 06:24
Шоу-бизнес
Малахов передразнил истерику Киркорова на «Новой волне»
Пользователи соцсети предположили, что таким образом телеведущий изображает певца Филиппа Киркорова, который во время репетиции перед выступлением на "Новой волне" нецензурно возмущался из-за возникших накладок со временем.
РИА Новости 09:32
Футбол
Жоау Мариу дебютировал за «Локомотив» из-за травмы Алексея Миранчука
В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.
Евро-футбол.ру 10:27
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55