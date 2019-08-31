Экономика

РБКРБКЛукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район республики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лукашенко попросил «не страдать» белорусских производителей сахара

ФАН12:34

Лукашенко поручил найти альтернативу России для сбыта белорусского сахара

Красная весна12:02

Лукашенко призвал производителей сахара искать альтернативные России рынки сбыта

ТАСС10:27

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

РБК10:47

Лукашенко потребовал от чиновников «не страдать»

News.ru10:42

Лукашенко потребовал найти рынки сбыта сахара помимо России

Pravda.Ru11:52

Лукашенко поручил переработчикам сахара найти альтернативу российскому рынку

Газета.Ru10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:42, Ашберн

«Россия не единственная в мире. Думайте, где вы будете продавать сахар»

КП - Беларусь09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия

Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Известия 08:59
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Футбол

ФК «Сочи» одержал первую победу в чемпионате России, разгромив «Рубин»

Интерфакс-Спорт 09:45
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Политика

Польша, США и Украина подписали газовое соглашение

В Варшаве 31 августа подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Ридус 10:58
Политика

США заявили о возможности введения новых санкций против России

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Варшаве заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 11:23
Происшествия

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

РИА Новости 07:31
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье

У 517 детей в Вологодской области обнаружили вши

Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные о том, что в 2019 году зарегистрировано 517 случаев педикулеза у детей.
Vologda-poisk.ru 07:36
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

Новый украинский премьер сыграл в «футбольчик по расписанию»

Известия 12:25
Футбол

«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио на правах аренды.
RT на русском 12:30
Политика

Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Гаджеты

Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3

Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.
Astera 06:45
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Авто

Летающий внедорожник за 7 миллионов рублей

Конструкторы разработали специализированный серийный двухместный внедорожник SkyRunner MK 3.2, который может летать.
Car.ru 07:07
Футбол

Валерий Карпин: «Перед спасением Чернова думал, что будет гол»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:59
Армия и оружие

Один из лидеров террористов убит в Сирии

Красная весна 06:51
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Футбол

Разгромная победа вывела «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ

Lenta.ru 11:55
Единоборства

Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC

Сегодня, 31 августа, состоялся очередной турнир UFC, где главным поединком вечера стал бой с участием Джессики Андраде.
Советский спорт 10:37
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Известия 08:27
Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное