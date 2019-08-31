Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район республики.

Политика Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2» США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

Происшествия Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика обнаружили мертвым Заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее сын пропал, поступило в полицию Дюртюлинского района Башкирии во вторник, 27 августа.

Происшествия Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Здоровье Специалисты объяснили, как мыть посуду без риска для здоровья Специалисты рассказали о нередко допускаемых нарушениях и объяснили, как нужно мыть посуду, чтобы обойтись без риска для здоровья.В первую очередь нужно учесть то, как человек занимается процессом очищения утвари, поскольку неправильная поза может привести к серьёзным проблемам с позвоночником.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Политика Трамп рассказал о возможных последствиях урагана «Дориан» Президент США Дональд Трамп предупредил в субботу, что штаты Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина могут пострадать от урагана "Дориан" больше, чем ожидалось.

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил женщину "На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Происшествия На севере Норвегии разбился вертолет Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Баскетбол В первом матче Кубка мира по баскетболу сборная России обошла Нигерию Национальная команда встретилась со своим первым соперником в группе, сборной Нигерии.С первых же секунд нигерийцы завладели мячом и за счет своего атлетизма продавливали защиту россиян, играя под кольцом.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Происшествия В центре Москвы загорелся автобус Пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

Теннис Медведев показал средний палец зрителям на US Open Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.