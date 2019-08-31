Экономика
РБКЛукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район республики.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
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На севере Норвегии разбился вертолет
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«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»
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