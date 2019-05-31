Лукашенко пообещал белорусам новую КонституциюВедомости 04:58

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА». «Или будут вноситься правки в действующую», – уточнил белорусский лидер на встрече с руководителями конституционных судов иностранных государств.

Экономика «Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2018 год 2,9 млрд рублей Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 года 2,857 млрд рублей (2,6877 рубля на акцию), говорится в материалах компании.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Музыка Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети» Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».

Политика Россия расширит черный список представителей ЕС Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

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Шоу-бизнес Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.

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Политика ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиян На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян.

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Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".