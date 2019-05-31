Политика
Лукашенко пообещал белорусам новую КонституциюВедомости 04:58
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА». «Или будут вноситься правки в действующую», – уточнил белорусский лидер на встрече с руководителями конституционных судов иностранных государств.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».Ведомости04:58
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
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