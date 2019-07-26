Политика

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и РоссииВести.Ru 04:44

Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
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с чего всё началось

Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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