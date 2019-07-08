Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия. О этом сообщает "Sputnik Белоруссия" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

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