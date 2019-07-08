Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с заявлением украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран и полностью поддерживает его.

Лукашенко поддержал инициативу Зеленского о переговорах в Минске

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