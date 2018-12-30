Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
РИА Новостивчера в 19:03
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка картошки, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.Телеканал 360°вчера в 13:47
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