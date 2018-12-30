Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
РИА Новости
вчера в 19:03

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
РИА Новостивчера в 19:03
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка картошки, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1
» пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Телеканал 360°вчера в 13:47

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На Новый год Лукашенко одарил Путина картошкой и салом

Газета.Ru04:53

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

РИА Новостивчера в 19:03

Для пюре и для драников: Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

РЕН ТВвчера в 18:24

Сало и четыре мешка картошки. Лукашенко одарил Путина на Новый год

Вести.Ruвчера в 14:42

Лукашенко подарил Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки

ТАССвчера в 13:44

Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки

Интерфаксвчера в 13:41

Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало

RT на русскомвчера в 13:38

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало

КП - Беларусьвчера в 14:08
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
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Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом

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