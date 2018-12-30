с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Политика Политика Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом

Политика Политика В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард» Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".

Политика Политика Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Лавров ответил на вопрос о переговорах Путина и Трампа в 2019 году Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.

Политика Политика Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

Политика Политика Стало известно, где Порошенко встретит Новый год

Политика Политика Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории политики США Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.

Политика Политика Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ "Назначить Егорова Максима Борисовича заместителем министра строительства и ЖКХ РФ", - говорится в тексте документа.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские силовики ведут авиаразведку под Горловкой, заявили в ДНР

Политика Политика Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году.

Политика Политика WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.

Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.