Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Lenta.ru
15:53

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале "Беларусь 1". Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода.
Lenta.ru15:53
с чего всё началось
Пресс-секретарь Лукашенко в субботу приняла участие в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1
", где рассказала об одной из недавних встреч президентов Белоруссии и РФ.
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Сало и четыре мешка картошки. Лукашенко одарил Путина на Новый год

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Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало

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