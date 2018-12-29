Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошкиLenta.ru15:53
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале "Беларусь 1". Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода.
Lenta.ru15:53
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с чего всё началось
Пресс-секретарь Лукашенко в субботу приняла участие в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1", где рассказала об одной из недавних встреч президентов Белоруссии и РФ.РИА Новости13:26
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