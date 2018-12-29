с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале "Беларусь 1". Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода.

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