Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале "Беларусь 1". Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода.

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

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