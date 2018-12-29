Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошкиLenta.ru15:53
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале "Беларусь 1". Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода.
Lenta.ru15:53
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Политика
Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины в два раза
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте украинского лидера.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Украинские силовики соблюдают «новогоднее» перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики соблюдают "новогоднее" перемирие в Донбассе, нарушений на линии соприкосновения не зафиксировано, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 03:03
Политика
Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров
Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Политика
Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов
Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы.
Обновлено в 16:46
Политика
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.
Обновлено в 14:26
Политика
Молдавия выдала вербовавшего в ИГ россиянина
Молдавия выдала россиянина Надира Давудова, который участвовал в войне в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 14:57
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки
В американском штате Калифорния из-за кибератаки была нарушена работа типографии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:18
Политика
Луценко заявил, что ФБР не помогло в расследовании убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Федеральное бюро расследований США не смогло помочь Киеву в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 17:24
Политика
Премьер Эстонии по-русски поздравил жителей страны с Новым годом
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Новым годом по-русски.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард»
Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.
Обновлено в 17:39
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Обновлено в 12:57
Политика
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.
Обновлено в 09:06