с чего всё началось

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало". По словам Лукашенко, сало - это "лучший белорусский допинг".

Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

Армия и оружие Армия и оружие Первая группа американских войск покинула Сирию

Политика Политика Порошенко расширил морскую зону Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается на сайте главы украинского государства.

Политика Политика Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики дважды за сутки открывали огонь по территории региона.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард» Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.

Политика Политика Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы.

Армия и оружие Армия и оружие Возле военной базы в США снова заметили НЛО В американском штате Огайо вблизи военной базы очевидцы заметили и засняли на видео треугольный НЛО.

Политика Политика Названы самые популярные статьи русской Википедии Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.

Политика Политика Молдавия выдала вербовавшего в ИГ россиянина Молдавия выдала россиянина Надира Давудова, который участвовал в войне в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Политика Политика Премьер Эстонии по-русски поздравил жителей страны с Новым годом Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Новым годом по-русски.

Политика Политика Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.

Политика Политика МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».