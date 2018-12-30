Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка с картошкой
Лукашенко подарил Путину четыре мешка с картошкойРИА Новости13:26
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
РИА Новости13:26
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка картошки, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.Телеканал 360°13:47
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