Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
РИА Новости13:26
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с чего всё началось
Пресс-секретарь Лукашенко в субботу приняла участие в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1", где рассказала об одной из недавних встреч президентов Белоруссии и РФ.РИА Новости13:26
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