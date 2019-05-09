Политика

Лукашенко отверг возможность свержения власти в БелоруссииLenta.ru 06:28

7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
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Лукашенко оценил возможность свержения власти в Белоруссии

Газета.Ru09:09

«Нас невозможно наклонить»: Лукашенко исключил свержение власти в Белоруссии

РЕН ТВ07:39

Лукашенко: «Нас невозможно наклонить и свергнуть, как это происходит в Венесуэле, Сирии и Ливии»

БИЗНЕС Online06:17

Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии

Известия06:29

Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии

Lenta.ru06:28

Лукашенко: свергнуть власть в Белоруссии невозможно

News.ru06:33

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

РИА Новости06:02
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Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество

Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Общество

Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»

Доренко погиб в Москве вечером 9 мая после ДТП с мотоциклом на Николоямской улице.
Обновлено в 14:10
Общество

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Политика

Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и Китая

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, возможно ослабление рубля, так как это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.
Обновлено в 13:09
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 07 мая в 03:27
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Футбол

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Игры

Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»

Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес

Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности

Дотошные подписчики разглядели под свитером Водяновой округлый животик и решили, что модель ждет шестого ребенка.
Обновлено в 18:25
Космос

К новому году заработает система радиолокационных спутников

Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено в 20:21
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕ

Календарь и таблица Лиги Европы Первый матч завершился со счетом 1:1 и после того, как счет ответной встречи до финального свистка не изменился, она перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где победу одержал «Челси».
Обновлено в 17:49
Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Общество

Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин

Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
Обновлено в 20:00
Наука

Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Общество

Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая

Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В ГУМе протекла крыша после дождя

Крыша ГУМа не выдержала ливня, который уже почти сутки льет над Москвой.
Обновлено в 18:27
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия

Попытки врачей спасти Сергея Доренко попали на видео

В Сети появилось видео, на которое попали попытки медиков реанимировать известного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, предположительно - от проблем с сердцем.
Обновлено в 18:07
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