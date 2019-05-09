Политика
Лукашенко отверг возможность свержения власти в БелоруссииLenta.ru 06:28
7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
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Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено в 22:03
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 20:27
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено в 20:11
Общество
Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:04
Общество
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Мария Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Обновлено в 16:08
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Журналистку «вырубили» мячом в прямом эфире перед полуфиналом Лиги Европы
Перед полуфинальной игрой Лиги Европы на стадионе "Месталья" один из игроков "Арсенала" попал мячом в голову журналистке Монике Бенавент, видео происшествия опубликовал ведущий BT Sport Джейк Хамфри.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Музыка
95 лет назад родился Булат Окуджава
Поэт, прозаик, композитор и исполнитель Булат Окуджава родился 9 мая в Москве, вырос на Арбате.
Обновлено в 10:27
Политика
Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории
Госдепартамент США назвал "торжеством справедливости" приговор двум гражданам РФ в Черногории по обвинению в организации путча, при том, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений.
Обновлено в 15:55
Политика
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено в 22:31
Политика
Россия ответила на территориальные претензии Эстонии
В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».
Обновлено в 15:11
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Культура
Журналист Сергей Доренко скончался после дорожной аварии в Москве
Доренко родился в 59-м, в Керчи. В 1982 году отправился в Анголу в качестве переводчика португальского.
Обновлено в 17:02
Здоровье
В Дагестан прибыл главный инфекционист Минздрава РФ
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова с рабочим визитом прибыла в Дагестан.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать
Обновлено в 12:23
Хоккей
Россия — Норвегия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019
Покинул расположение сборной России защитник Богдан Киселевич, в сборной рассчитывают на Владислава Гаврикова и Никиту Задорова.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено вчера в 03:43
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Кино
Опубликован первый трейлер фильма ужасов «Оно 2»
Pictures показала первый трейлер хоррора "Оно 2". Фильм станет продолжением экранизации романа Стивена Кинга, вышедшей на экраны в 2017 году.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27