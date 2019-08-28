Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, перевод которой приводит РИА Новости.

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

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