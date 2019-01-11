И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ.

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Лукашенко опасается, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»

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