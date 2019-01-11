Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время приема по случаю Старого Нового года пообещал, что ближайшее будущее будет для страны и народа непростым.
РИА Новости11:37
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И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика
NASA уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина
NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения главы корпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Политика
МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией
"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:51
Политика
Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Орешкин
Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, который в этом году также примет участие в форуме.
Обновлено в 11:44
Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Возглавляемая США международная коалиция начала вывод войск из Сирии
Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* начала вывод войск в Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя коалиции.
Обновлено в 04:25
Политика
Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Шарий решил подать в суд на Порошенко
Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:02
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Политика
США обещают продолжить жёсткий курс санкций против России
«Нынешняя администрация более жесткая по отношению к России и ввела больше антироссийских санкций, чем прежние, и мы будем продолжать это делать», — сказал министр.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Проживающим в России украинцам придется голосовать на родине
"Гражданам Украины, которые временно находятся в России и имеют паспорта гражданина Украины, рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на родине", - говорится в сообщении МИД Украины.
Обновлено в 08:37
Политика
Меркель предупредила Европу о возможной катастрофе
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала набирающие силу в Европе националистические движения, которые, по ее мнению, могут привести к катастрофе.
Обновлено в 11:37
Политика
Белоруссия начала улучшать отношения с США
Между руководством МИД Белоруссии и Госдепа США в последнее время состоялись несколько телефонных разговоров.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Госдуме рассказали о работе над проектами о регулировании интернета
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в обычном режиме работает над проектами сенатора Андрея Клишаса, касающимися регулирования интернета, заявил глава комитета Леонид Левин.
Обновлено в 11:33