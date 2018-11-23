Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил размещение государственных облигаций на сумму, эквивалентную $2 млрд, на внешних рынках на период до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Отмечается, что в пятницу, 23 ноября, Лукашенко подписал соответствующий указ.
RT на русском13:22
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Белоруссия в 2018-20 годах разместит на внешних рынках гособлигации на $2 млрд
Rambler News Service12:26
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