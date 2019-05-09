Политика

Лукашенко оценил вероятность свержения власти в БелоруссииФАН 11:01

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свергнуть действующую власть в стране невозможно. По словам Лукашенко, Белоруссию не получится «наклонить», как Венесуэлу или Ливию.
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