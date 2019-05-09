Политика
Лукашенко оценил вероятность свержения власти в БелоруссииФАН 11:01
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свергнуть действующую власть в стране невозможно. По словам Лукашенко, Белоруссию не получится «наклонить», как Венесуэлу или Ливию.
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Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Apple Watch Series 4 получили награду «Дисплей года»
Обновлено в 05:29
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS проходит испытания в пустыне
В видео можно наблюдать испытания гидропневматической подвески E-Active Body Control в условиях пустыни.
Обновлено в 09:30
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Авианосец США Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал
Обновлено в 09:36
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном полуфинале Лиги Европы
«Валенсия» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
В Одессе прошло празднование Дня Победы
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия
Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине
В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:19
Политика
Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23