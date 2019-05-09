Политика
Лукашенко оценил вероятность свержения власти в БелоруссииФАН 11:01
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свергнуть действующую власть в стране невозможно. По словам Лукашенко, Белоруссию не получится «наклонить», как Венесуэлу или Ливию.
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Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Обновлено в 02:57
Происшествия
Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Обновлено в 15:47
Политика
Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая
Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть Доренко
Обновлено в 15:22
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Подписчики снова бросились поздравлять ее с беременностью.
Обновлено в 09:03
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Политика
Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол
СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу
Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выдвинул требования по комплектации состава руководству клуба.
Обновлено в 17:09
Общество
Киселев прокомментировал смерть Доренко
Обновлено в 15:16
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Общество
Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Политика
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ
Ранее News.ru писал, что старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных спорах страны с Россией.
Обновлено в 12:02
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51