Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в МинскеiReactor 09:00
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.
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Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Обновлено в 17:27
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Культура
Москва встречает испанского скульптора Жауме Пленсы
9 июля в Московском музее современного искусства открывается первая в России персональная выставка испанского скульптора и художника Жауме Пленсы.
Обновлено в 15:16
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Общество
Два ноль четыре
За последнее время благодаря межправительственному соглашению количество китайских фур возросло, но в базе данных Платона их нет и не будет: читать иероглифы на китайских номерах электронные системы попросту не умеют.
Обновлено в 17:43
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Авто
Культовый Ford GT выставили на продажу
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.
Обновлено в 10:12
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
В Петербурге расскажут о борьбе с раком
Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Теннис
Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 12:44
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL.
Обновлено в 17:02
Культура
Российская версия заставки к «Симпсонам» появилась в Сети
Обновлено в 10:26
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21