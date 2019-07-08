Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в МинскеiReactor 09:00

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.
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