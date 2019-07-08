Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в МинскеiReactor 09:00
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Обновлено в 04:57
Политика
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы
Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено в 12:40
Политика
Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»
Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
Общество
Два ноль четыре
За последнее время благодаря межправительственному соглашению количество китайских фур возросло, но в базе данных Платона их нет и не будет: читать иероглифы на китайских номерах электронные системы попросту не умеют.
Обновлено в 17:43
Экономика
Россиянам могут запретить валютные вклады
Законопроект может охватить два инструмента: валютные вклады и счета в банке, где учитываются драгметаллы по актуальному курсу, передаёт Lenta.Ru.
Обновлено в 05:29
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Происшествия
Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны
В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику
В опубликованной в журнале Science Advances статье утверждается, что генетика отдельной коровы сильно влияет на состав микроорганизмов в её рубце («первый» желудок в пищеварительной системе жвачных животных, в т. ч. у крупного рогатого скота и овец).
Обновлено 06 июля в 05:10
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»
В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено в 08:18
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Футбол
Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»
В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить?
Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.
Обновлено в 10:30
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Транспорт
В венском метро появились ароматические поезда
"Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего", - отметил генеральный директор компании-оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено в 17:37
Общество
Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ
Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
Обновлено в 17:59
Экономика
Новая страна начала вступление в еврозону
Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что Хорватия приступила к официальной процедуре присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу.
Обновлено в 15:43
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Урал» представил форму на новый сезон
Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36