Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в МинскеiReactor 09:00

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о проведении встречи в Минске

ТАСС10:08

Лукашенко поддержал инициативу о встрече Зеленского с Путиным в Минске

Говорит Москва09:24

Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину

Lenta.ru09:24

Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести встречу шести стран

РБК09:40

Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Газета.Ru09:20

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о переговорах в Минске

Московский Комсомолец09:12

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

РИА Новости08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Обновлено в 04:57
Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено в 12:40
Политика

Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»

Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Общество

Два ноль четыре

За последнее время благодаря межправительственному соглашению количество китайских фур возросло, но в базе данных Платона их нет и не будет: читать иероглифы на китайских номерах электронные системы попросту не умеют.
Обновлено в 17:43
Экономика

Россиянам могут запретить валютные вклады

Законопроект может охватить два инструмента: валютные вклады и счета в банке, где учитываются драгметаллы по актуальному курсу, передаёт Lenta.Ru.
Обновлено в 05:29
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено в 12:22
Происшествия

Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны

В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Наука

Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику

В опубликованной в журнале Science Advances статье утверждается, что генетика отдельной коровы сильно влияет на состав микроорганизмов в её рубце («первый» желудок в пищеварительной системе жвачных животных, в т. ч. у крупного рогатого скота и овец).
Обновлено 06 июля в 05:10
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Круизный лайнер едва не врезался в прибрежное кафе из-за шторма

Обновлено в 05:35
Культура

Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»

В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено в 08:18
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Футбол

Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»

В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье

Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить?

Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.
Обновлено в 10:30
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Транспорт

В венском метро появились ароматические поезда

"Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего", - отметил генеральный директор компании-оператора венского городского транспорта Wiener Linien.
Обновлено в 17:37
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Энергетика

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли

Обновлено в 17:59
Экономика

Новая страна начала вступление в еврозону

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что Хорватия приступила к официальной процедуре присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился

Обновлено в 13:33
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Футбол

«Урал» представил форму на новый сезон

Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное