Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Политика Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.

Политика Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2» Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.

Общество Два ноль четыре За последнее время благодаря межправительственному соглашению количество китайских фур возросло, но в базе данных Платона их нет и не будет: читать иероглифы на китайских номерах электронные системы попросту не умеют.

Экономика Россиянам могут запретить валютные вклады Законопроект может охватить два инструмента: валютные вклады и счета в банке, где учитываются драгметаллы по актуальному курсу, передаёт Lenta.Ru.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Наука Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику В опубликованной в журнале Science Advances статье утверждается, что генетика отдельной коровы сильно влияет на состав микроорганизмов в её рубце («первый» желудок в пищеварительной системе жвачных животных, в т. ч. у крупного рогатого скота и овец).

Экономика Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Культура Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд» В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

Футбол Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом» В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Здоровье Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить? Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Транспорт В венском метро появились ароматические поезда "Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего", - отметил генеральный директор компании-оператора венского городского транспорта Wiener Linien.

Общество Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.

Экономика Новая страна начала вступление в еврозону Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что Хорватия приступила к официальной процедуре присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.