Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в МинскеiReactor 09:00

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.
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Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Газета.Ru09:20

Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести встречу шести стран

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Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину

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Лукашенко поддержал инициативу о встрече Зеленского с Путиным в Минске

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Лукашенко поддержал предложение Зеленского о проведении встречи в Минске

ТАСС10:08

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о переговорах в Минске

Московский Комсомолец09:12

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

РИА Новости08:50
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Президент Украины
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