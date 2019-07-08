Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в МинскеiReactor 09:00
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске. Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, он «абсолютно поддерживает» эту инициативу Зеленского.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
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Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Наука
Ученым удалось заснять на видео шестижаберную акулу
Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания — на глубинах до 2500 метров, куда не проникает солнечный свет — оставалось тайной.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Экономика
80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Порядка 80% минеральной воды на рынке является контрафактом.
Обновлено в 12:19
Политика
Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве
Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Полиция Тобольска сняла мини-фильм о супергероях
Полиция Тобольска приглашают на работу простых супергероев.
Обновлено в 12:06
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Кино
Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»
Обновлено в 10:03
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика
Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии
В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:54
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Космос
Пришельца сняли на видео в Дагестане
Обновлено в 11:30
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие
Индия планирует закупить у США высокоточные боеприпасы для гаубиц
Сухопутная армия Индии планирует закупить у США новые высокоточные боеприпасы «Экскалибур».
Обновлено в 13:06
Авто
«Рольф» показал рост во 2 квартале на фоне падающего рынка
Компании удалось добиться роста по всем ключевым показателям на фоне продолжающего падения автомобильного рынка, сообщает пресс-служба «Рольфа».
Обновлено в 10:05
Футбол
«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды
В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Хоккей
«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Перроном
«Ванкувер» объявил о подписании контракта с нападающим Франсисом Перроном. С 23-летним хоккеистом подписан однолетний двусторонний контракт.
Обновлено в 13:32
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22