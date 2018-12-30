с чего всё началось

В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Белоруссия и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам белорусского президента, хотя странам пришлось пройти непростой путь, с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.

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