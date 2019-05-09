Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеИзвестия 07:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Известия07:44

Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве

RT на русском09:30

Лукашенко заявил, что в его отсутствии на параде Победы в Москве нет политики

ТАСС08:00

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Газета.Ru10:20

Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве

Lenta.ru06:53

Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы

Московский Комсомолец06:25

Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москве

РИА Новости06:14
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