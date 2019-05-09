Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеИзвестия 07:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

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