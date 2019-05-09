Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеИзвестия 07:44
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
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Эксперты уточняют, что частицы свинца оказались в воздухе во время пожара в соборе.
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Обновлено в 11:01
Армия и оружие
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В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
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"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
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Армия и оружие
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Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии
Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.
Обновлено в 09:05
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В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
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