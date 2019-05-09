Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеИзвестия 07:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Лукашенко объяснил своё отсутствие на Параде Победы в Москве

Life.ru07:57

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Известия07:44

Лукашенко призвал не искать конспирологии в своем отсутствии на параде Победы в Москве

ФАН07:38

Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве

Lenta.ru06:53

Лукашенко объяснил своё отсутствие на параде в Москве

News.ru06:41

Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы

Московский Комсомолец06:25

Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москве

РИА Новости06:14
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Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
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Кабриолет Aurus заедет на парад Победы

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В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

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Прощай, LGA 1151. В следующем году процессоры Intel Comet Lake потребуют новый сокет

Как известно, настольных процессоров Intel семейства Ice Lake в ближайшее время ждать не стоит.
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Умер народный артист СССР Ариф Меликов

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Армия и оружие

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Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
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Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
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5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу»

5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.
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На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

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Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100

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Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем

Обновлено в 05:38
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Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
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В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
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Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
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В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

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Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
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Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте

Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
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