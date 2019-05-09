Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеИзвестия 07:44
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве 9 мая
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Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы
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В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась в интервью проекту "Ледниковый период" о том, какое будущее ждет ее дочь Надю, родившуюся в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
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Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика
Кабриолет Aurus заедет на парад Победы
Кабриолеты Aurus впервые привлекли к себе внимание 12 апреля, когда в центре Москвы в объективы камер попали два автомобиля в камуфляже: у них были видны только колеса и ветровые стекла.
Обновлено вчера в 06:27
Общество
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Обновлено в 07:28
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Прощай, LGA 1151. В следующем году процессоры Intel Comet Lake потребуют новый сокет
Как известно, настольных процессоров Intel семейства Ice Lake в ближайшее время ждать не стоит.
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Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу»
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.
Обновлено в 04:50
Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве
Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
Обновлено в 08:05
Политика
В Бельгии на могилы советских воинов возлагают венки и цветы
Торжественные церемонии возложения цветов к могилам советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны и похороненных на территории королевства, проходят в День Победы по всей Бельгии.
Обновлено в 04:50
Единоборства
Усик вернется к тренировкам через пять недель
Украинский боксер Александр Усик приступит к тренировкам через пять недель. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем
Обновлено в 05:38
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Общество
Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы
Обновлено вчера в 07:41
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Культура
Мединский не следит за проверкой результатов голосования «Голос. Дети»
Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
Обновлено в 07:55
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32