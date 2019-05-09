Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеГазета.Ru 10:20

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в его отсутствии не кроется никакой политики и конспирологии.

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

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