Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в МосквеГазета.Ru 10:20
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в его отсутствии не кроется никакой политики и конспирологии.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Авто
В продажу выходит новое поколение Honda Civic
По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.
Обновлено в 09:13
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
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Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Обновлено в 09:57
Музыка
Попова и Мозгов выбрали композицию для произвольного танца
Обновлено в 11:30
Происшествия
На Украине возбуждено 5 уголовных дел из-за георгиевских ленточек
Речь идёт о статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».
Обновлено в 12:23
Футбол
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Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль
Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
Обновлено в 10:16
Политика
Швеция решила продлить контроль на внутренних границах
Полиция Швеции оценила угрозу безопасности страны как высокую Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах государства еще на шесть месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение правительственной канцелярии страны.
Обновлено в 10:40