Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединитьсяГазета.Ru 12:56

Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона". Однако выразил готовность идти в объединении настолько далеко, насколько готовы народы обеих стран.

Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться

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