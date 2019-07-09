Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграцииГазета.Ru 08:44
Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским коллегой «не ломать договор» (о Союзом государстве – прим. ред.), сообщает БЕЛТА.Независимое телевидение Севастополя06:20
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Политика
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Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
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Путин отказался поддержать санкции против Грузии
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Обновлено в 10:17
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Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
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Обновлено вчера в 15:24
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Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
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Интернет
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Студент Московского физико-технического института Даниил Дхаван создал приложение по подбору фильмов на основе эмодзи.
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Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
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Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона
В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).
Обновлено в 10:16
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Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»
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Обновлено в 07:58
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Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной
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Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
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Оскорбившего Путина телеведущего «Рустави-2» отстранили от работы
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Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры.
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