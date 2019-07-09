Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграцииГазета.Ru 08:44
Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским коллегой «не ломать договор» (о Союзом государстве – прим. ред.), сообщает БЕЛТА.Независимое телевидение Севастополя06:20
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