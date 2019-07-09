Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграцииГазета.Ru 05:16
Лукашенко уточнил, что при этом тактика ведения переговоров была выстроена. Отмечается, что глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства России и Белоруссии Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским коллегой «не ломать договор» (о Союзом государстве – прим. ред.), сообщает БЕЛТА.Независимое телевидение Севастополя06:20
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