Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграцииГазета.Ru 05:16

Лукашенко уточнил, что при этом тактика ведения переговоров была выстроена. Отмечается, что глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства России и Белоруссии Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским коллегой «не ломать договор» (о Союзом государстве – прим. ред.), сообщает БЕЛТА
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Независимое телевидение Севастополя06:20

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Рапота: Минск и Москва продвинутся в союзном строительстве при наличии политической воли

ТАСС05:55

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Газета.Ru05:16

Лукашенко обвинил Россию в «торможении» переговоров об интеграции

Коммерсантъ05:12

Путин и Лукашенко договорились «не ломать» договор о союзном государстве

РБК05:25

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Эхо Москвы04:29

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RT на русском05:27

Лукашенко призвал Россию не забывать о текущих проблемах при интеграции

РИА Новости05:18
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
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В КБР высокопоставленных полицейских обвиняют в создании ОПГ

Обновлено вчера в 13:02
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Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию

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Обновлено в 04:45
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

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Общество

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Обновлено в 03:37
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
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Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

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Обновлено в 06:19
Общество

В Генпрокуратуре отметили снижение числа массовых беспорядков в России

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Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Обновлено в 06:00
Недвижимость

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Базовая ставка на приобретение готового жилья снижена с 11,4 до 10,8% годовых, строящегося — с 10,9 до 10,6%. Минимальная ставка на покупку готового жилья в ипотеку с учетом дисконтов составляет 9,6% годовых, добавил представитель банка.
Обновлено в 01:32
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На концертах Наргиз Закировой стреляли и калечили людей

Обновлено в 05:36
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра

В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:41
Экономика

Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

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Обновлено в 05:18
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
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В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Общество

В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 июля

Обновлено в 06:27
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Форвард «Колорадо» Андригетто перейдет в «Авангард»

Обновлено в 01:50
Общество

В прокуратуре научатся работать с оскорблениями государства в Сети

8 июля был опубликован проект генпрокурора Юрия Чайки, согласно которому вводится новый порядок рассмотрения уведомлений о распространении незаконной информации в Интернете.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
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Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»

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ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
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Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
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Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

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Обновлено в 02:37
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Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 05:32
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